Грызлов прокомментировал заявление Турчинова о позициях ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов фактически признал, что вооруженные силы Украины постоянно пытаются продвинуться за линию разграничения в Донбассе, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Ранее Турчинов заявил, что украинские силовики за минувшие два года по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения.

"Завтра на встрече контактной группы вынуждены будем поднять вопрос о систематических нарушениях украинскими вооружёнными формированиями Минских соглашений и режимов прекращения огня. О нарушениях, про которые одному из украинских телеканалов с такой гордостью рассказало вчера официальное должностное лицо – секретарь СНБО Украины", — заявил Грызлов.

По сути, указал Грызлов, Турчинов признал как факт то, о чём представители РФ многократно говорили на протяжении 2016 и 2017 годов.

"А именно – о постоянных попытках ВСУ и иных украинских формирований продвинуться за линию разграничения на Донбассе, о постоянных нарушениях ими режимов прекращения огня, о захвате так называемых "серых зон" вдоль линии, о иных вооруженных провокациях, ответственность за которые пытались затем списать на противостоящую сторону", — добавил он.