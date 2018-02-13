Три человека пострадали из-за взрыва гранаты в Киевской области

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Мужчина кинул гранату в частный дом в Киевской области, пострадали три человека, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Полицейские Вышгородского района Киевской области задержали 63-летнего мужчину, который бросил гранату Ф-1 в частный дом в селе Новые Петровцы. В результате взрыва в реанимацию попали трое мужчин-одноклассников с травмами различной степени тяжести. За их жизнь борются врачи… Также от взрыва погиб пес 53-летнего пострадавшего хозяина", — говорится в сообщении полиции.

По данным ведомства, на месте происшествия обнаружили обломки корпуса гранаты. Возбуждено уголовное дело.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.