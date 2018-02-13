В шкафу у австрийской пенсионерки нашли утерянную картину Климта

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Утерянная картина Густава Климта была обнаружена после кончины пенсионерки в Австрии, которая долгие годы незаконно хранила ее у себя и завещала городу Линц, сообщает радио ORF.

Бывшая секретарша, вышедшая на пенсию в 1977 году, хранила работу Климта под названием Zwei Liegende ("Двое лежащих") в своем шкафу. В 2017 году женщина скончалась, и ее последняя воля была приведена в исполнение.

В 1951 году собственница произведения Ольга Егер передала во временное пользование эту картину, а также три других, принадлежащих кисти австрийского живописца Эгона Шиле, в Музей современного искусства в Линце. В 2006 году наследники Егер захотели забрать свое имущество, однако выяснилось, что картины пропали.

Собственники подали в суд на администрацию города с требованием выплатить компенсацию, параллельно с этим началось масштабное разбирательство. Потерпевшей стороне выплатили в общем счете более восьми миллионов евро плюс проценты.

Судьба остальных потерянных картин не уточняется.

Как добавляет издание Krone, картину и завещание умершей доставил ее адвокат в январе текущего года. Согласно последнему признанию женщины, однажды на работе она обнаружила, что экспонаты, переданные музею во временное пользование, были неправильно задокументированы. Она сообщила об этом заведующему, который потребовал, чтобы она сохранила это в тайне. Он и "подарил" ей картину Климта.

Un dessin volé de Klimt sort du placard https://t.co/mkO9eu1odv — Angèle Paoli (@angelepaoli) 13 февраля 2018 г.

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