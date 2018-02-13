"Задолбал со своим Саакашвили": Ляшко устроил скандал в прямом эфире

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Олег Ляшко устроил скандал в прямом эфире телеканала "112" из-за вопроса об экс-президента Грузии Михаиле Саакашвили.
После того, как журналист напомнил свой вопрос об экс-президенте Грузии, политик сорвался и накричал на собеседника.
"Владимир, задолбал ты меня со своим Саакашвили", — заявил Ляшко на повышенных тонах.
Ведущие попытались утихомирить политика и призвать к взаимному уважению.
"Мы же не говорим вам, что вы задолбали нас!" — отметила девушка.
Перебивая друг друга, собеседники кое-как закончили препирательства, однако комментарий Ляшко на интересовавшую их тему журналисты и так и не получили.
Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.