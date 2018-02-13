"Задолбал со своим Саакашвили": Ляшко устроил скандал в прямом эфире

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Олег Ляшко устроил скандал в прямом эфире телеканала "112" из-за вопроса об экс-президента Грузии Михаиле Саакашвили.

Один из ведущих попросил парламентария прокомментировать произошедшее накануне выдворение политика с Украины в Польшу. Однако Ляшко отказался говорить на эту тему и попытался увести беседу в сторону российско-украинских отношений.

После того, как журналист напомнил свой вопрос об экс-президенте Грузии, политик сорвался и накричал на собеседника.

"Владимир, задолбал ты меня со своим Саакашвили", — заявил Ляшко на повышенных тонах.

Ведущие попытались утихомирить политика и призвать к взаимному уважению.

"Мы же не говорим вам, что вы задолбали нас!" — отметила девушка.

Перебивая друг друга, собеседники кое-как закончили препирательства, однако комментарий Ляшко на интересовавшую их тему журналисты и так и не получили.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.