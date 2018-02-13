Выдворение Саакашвили вредит процессу по делу Майдана, заявили в ГПУ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Выдворение бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с Украины в Польшу вредит судебному процессу в деле о событиях на Майдане в Киеве в 2014 году, заявил РИА Новости руководитель департамента спецрасследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Саакашвили, которого власти Украины в понедельник выслали в Польшу, был официально вызван в суд в Киеве в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане в 2014 году.

"Конечно, будут приниматься меры, но как и когда они будут реализованы — неизвестно, и неизвестно, на сколько это (допрос Саакашвили в суде – ред.) будет отложено. Это, конечно, является вредом для судебного процесса, по нашему мнению", — сказал Горбатюк, отвечая на вопрос о том, намерена ли сторона обвинения в дальнейшем вызывать Саакашвили на допрос в суде.

Он также напомнил, что согласно украинскому законодательству, предусмотрена возможность допроса в суде по видеоконференции в рамках международного правового поручения. "Но вместо того, чтобы мы сегодня могли его допросить и это уже было бы в деле, мы непонятно на сколько этот вопрос откладываем, и непонятно, будет ли он реализован с учетом того, что неизвестно сейчас постоянное место пребывания Саакашвили", — сказал Горбатюк.

При этом, по его словам, Саакашвили был допрошен во время досудебного следствия по эпизодам относительно неустановленных лиц, которые стреляли в митингующих на Майдане.