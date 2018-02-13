Выдворение Саакашвили вредит процессу по делу Майдана, заявили в ГПУ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Выдворение бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с Украины в Польшу вредит судебному процессу в деле о событиях на Майдане в Киеве в 2014 году, заявил РИА Новости руководитель департамента спецрасследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
Саакашвили, которого власти Украины в понедельник выслали в Польшу, был официально вызван в суд в Киеве в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане в 2014 году.
"Конечно, будут приниматься меры, но как и когда они будут реализованы — неизвестно, и неизвестно, на сколько это (допрос Саакашвили в суде – ред.) будет отложено. Это, конечно, является вредом для судебного процесса, по нашему мнению", — сказал Горбатюк, отвечая на вопрос о том, намерена ли сторона обвинения в дальнейшем вызывать Саакашвили на допрос в суде.
При этом, по его словам, Саакашвили был допрошен во время досудебного следствия по эпизодам относительно неустановленных лиц, которые стреляли в митингующих на Майдане.