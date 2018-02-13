МВД Британии представило новую технологию по борьбе с онлайн-экстремизмом

ЛОНДОН, 13 фев – РИА Новости, Мария Табак. Глава британского МВД Амбер Радд объявила о создании новой технологии по борьбе с экстремистским интернет-контентом.
"Хотя еще многое предстоит сделать, я надеюсь, что новая технология, созданию которой способствовало МВД, способна помочь и другим компаниям продвигаться дальше и быстрее в этом направлении", — добавила министр.
Новая технология позволяет автоматически выявлять 94% видеороликов с пропагандой ИГ*, причем с 99%-ной точностью. То есть на каждый 1 миллион случайно выбранных роликов приходится 50 требующих непосредственного просмотра специалистом, говорится в сообщении.
"Эта технология может использоваться любыми платформами, интегрироваться в процесс загрузки, так что большая часть пропагандистских видеороликов будет выявлена еще до того, как окажется в интернете", — заявляет глава МВД.
В сообщении МВД говорится, что сторонники ИГ* в 2017 году использовали для размещения своей пропаганды более 400 онлайн-платформ.
О новой технологии по борьбе с экстремистским контентом Радд расскажет во время посещения калифорнийской Кремниевой долины, где обсудит борьбу против онлайн-экстремизма с представителями ведущих интернет-компаний. Также Радд встретится с министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, с которой обсудит борьбу с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая организация.