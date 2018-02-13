В российском посольстве прокомментировали слова главы МИД Нидерландов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Инцидент с высказываниями главы МИД Нидерландов Халбе Зейлстра являются внутренним делом королевства, вместе с тем Москва считает, что попытки некоторых стран приписать России "великодержавные амбиции" не выдерживают никакой критики, говорится в комментарии посольства РФ в Нидерландах, полученном РИА Новости.

Ранее Зейлстра в интервью газете Volkskrant признался, что солгал про присутствие на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что во время этой встречи лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр сообщил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию.

"Не вправе комментировать их оценки поступка Зейлстры, так как рассматриваем это в качестве внутреннего дела Голландии. Вместе с тем не можем оставить без реакции упорно насаждаемые в голландском общественном мнении представления об агрессивных намерениях российского руководства, к чему, как мы видим, и подвёрстывается вся эта история с мнимым участием Зейлстры в беседе с Путиным", — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что действия РФ на международной арене направлены на укрепление отношений со всеми государствами на равноправной основе и при уважении интересов друг друга. "Россия выступает за то, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет других стран. Президент России неоднократно высказывался в пользу создания единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана", — отметили в посольстве.

"Попытки приписать России "великодержавные амбиции", стремление воссоздать "советскую империю" не выдерживают никакой критики. Об этом говорят лишь те, кто заинтересован в создании из России образа врага, кто под шумок о пресловутой "российской угрозе" продвигает на Восток военную инфраструктуру НАТО, сознательно провоцируя военную конфронтацию", — заявили в российской дипмиссии.

"В Нидерландах Россию обвиняют в распространении дезинформации. Голословные утверждения на этот счёт постоянно делают официальные представители королевства. Достойно сожаления, что возникшая у кого-то в воспалённом воображении идея российского руководства, одержимого манией создания "Великой России", охотно тиражируется сейчас в голландском информационном пространстве. Более того, подаётся как нечто само собой разумеющееся и не требующее каких-либо доказательств. Не это ли является примером распространения "фейковых новостей", направленных против нашей страны? Хотели бы рассчитывать, что здравый смысл восторжествует и, в конечном счёте, в Гааге вернутся к пониманию того, что Россия — незаменимый партнёр в борьбе с новыми вызовами и угрозами", — заключили в посольстве РФ.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что глава МИД поступил "неразумно", однако останется в своей должности, поскольку содержание истории не оспаривается. Оппозиционные партии королевства выступили с критикой Зейлстры и потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент до встречи министра с главой российского МИД, которая планируется на этой неделе. Зейлстра заявил, что сожалеет о том, что солгал о встрече с президентом России, и не возражает против требований оппозиции провести посвященные данному инциденту дебаты.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Зейлстра посетит 14 февраля Россию и встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что министры намерены обсудить состояние дел в отношениях двух стран, которые в "последние годы складывались непросто" и "омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией".