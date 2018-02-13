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В Китае главу отдела пропаганды исключили из Компартии за коррупцию

15:5613.02.2018
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileЧеловек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фотоЧеловек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan, File

ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Занимавшего должности заместителя главы отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая и главы государственного управления по вопросам кибербезопасности Лу Вэя исключили из рядов Компартии и сняли с занимаемых постов по подозрению в коррупции, говорится в сообщении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

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© Фото : пресс-служба УФСБ России по Саратовской области
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В ноябре прошлого года комиссия начала в отношении Лу Вэя соответствующую проверку по подозрению "в серьезном нарушении партийной дисциплины", такая формулировка в Китае обычно используется для антикоррупционных дел.

Проверка показала, что Лу Вэй "серьезно отступился от политической дисциплины и политических установок, его действия противоречили его словам, он безосновательно оспаривал установки ЦК, препятствовал проводимым ЦК проверкам, использовал государственный аппарат в своих личных целях, не пренебрегая никакими приемами, сплотил вокруг себя злоумышленников и образовал вокруг себя группировку".

Комиссия также сообщает, что экс-чиновник использовал служебное положение в корыстных целях и получал денежные средства, проводил избирательную политику в проведении стратегического плана работы по вопросам кибербезопасности, разработанного центральными органами власти, подозревается во взяточничестве.

По итогам проверки было принято решение исключить Лу Вэя из рядов Коммунистической партии Китая и снять с публичных должностей. Все материалы дела и улики будут переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лу Вэй родился в 1960 году в провинции Аньхой, с 1991 по 2011 год его карьера была связана с государственным информационным агентством Синьхуа, где он дослужился до поста замглавы агентства. В период с 2011 по 2013 год был руководителем пекинского отдела пропаганды компартии, с апреля 2014 года возглавлял государственное управление Китая по вопросам киберпространства. В 2016 году занял должность замглавы отдела пропаганды ЦК КПК.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). Согласно последним данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, за последние пять лет за соответствующие нарушения были наказаны более 1,53 миллиона членов Коммунистической партии Китая разных уровней.

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