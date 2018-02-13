Мэр африканского города выступил за побратимство с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Мэр города Абомей-Калави из африканской республики Бенин Жорж Бада выступил за налаживание побратимских связей с крымскими городами.

Делегация из Бенина прибыла в Крым с визитом в понедельник. В первый день состоялась встреча с мэром Симферополя Игорем Лукашевым.

"Вопрос установления побратимских связей вообще не вызовет никаких затруднений, потому что связи в поисках мира и развития могут устанавливаться. Мы не исключаем возможности побратимства между городами Крыма и городами Бенина, потому что мы все нацелены на мир", — сказал Бада журналистам.

По его словам, в стремлении налаживать мирные взаимоотношения не может быть никаких границ.

Бенин — государство в Западной Африке. Официальный язык — французский. Население — около 11 миллионов человек.

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