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Цена обещаний Трампа: за амбиции политиков раскошелятся налогоплательщики

16:3013.02.2018
(обновлено: 18:51 13.02.2018)
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© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп. Архивное фотоДональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп подписал законопроект о федеральном бюджете
В начале прошлого года президент США Дональд Трамп щедро делился планами реформ. Он обещал наладить отношения с Россией, сократить финансирование европейских программ НАТО, а высвободившиеся средства направить на решение социально-экономических проблем в своей стране. Однако проект бюджета на 2019-й финансовый год предусматривает значительное увеличение военных расходов, включая программу "сдерживания" Кремля и радикальное урезание целого ряда социальных программ.

© REUTERS / Leah MillisОтпечатанные копии проекта бюджета США на 2019 финансовый год
© REUTERS / Leah Millis
Отпечатанные копии проекта бюджета США на 2019 финансовый год

Миллиарды долларов на "защиту Европы от России"

Раньше Дональд Трамп главной своей целью в области безопасности называл борьбу с терроризмом. Важнейшим союзником Америки в ее реализации — Россию. Владимира Путина — "подлинным лидером", который "руководит страной по-настоящему", а НАТО — "устаревшей организацией". Заявлял, что Соединенные Штаты не намерены более тратить миллиарды долларов на обеспечение европейской безопасности в то время, когда большинство стран Старого Света не выполняют своих обязательств по финансированию Североатлантического альянса.

В переданных в конгресс США бюджетных предложениях президентской администрации содержится запрос Пентагона на дополнительные расходы по поддержанию мира и безопасности в Европе. На реализацию проекта "Европейская инициатива сдерживания" (ЕИС) предлагается потратить более 6,3 миллиарда долларов. Кроме прочего, эта программа нацелена на сдерживание России посредством расширения присутствия в этой части света американских военных, а также за счет подготовки союзников по НАТО — в частности, в Восточной Европе. На переброску военной техники Пентагон намерен потратить 1,3 миллиарда долларов, на обеспечение защиты территориальной целостности Украины — 250 миллионов долларов.

© AP Photo / Krzysztof MystkowskiВоенная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша
© AP Photo / Krzysztof Mystkowski
Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша

Новый виток ядерной гонки

Меньше чем за неделю до инаугурации Трамп заявлял, что считает возможным "начать переговоры с Москвой о сокращении ядерных вооружений в обмен на снятие с России американских санкций". Однако обещанного предложения не последовало.

Президент США Дональд Трамп подписывает оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год в Белом доме, Вашингтон. 12 декабря 2017
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий "сдерживание России"

В течение всего 2017 года Соединенные Штаты неоднократно продлевали и ужесточали санкции в отношении России. А в январе нынешнего года Минфин США опубликовал так называемый кремлевский доклад, содержащий список из 210 ведущих российских политиков, государственных чиновников и бизнесменов, в отношении которых в любой момент могут быть введены новые ограничительные меры.

Кроме того, комментируя публикацию проекта бюджета, Трамп пообещал "полностью модернизировать ядерный арсенал". На совершенствование и поддержание боеготовности всех трех компонентов ядерной триады Белый дом запросил 24 миллиарда долларов.

© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Бомбы вместо хлеба

Сокращение военных расходов, как утверждал Трамп накануне и в начале своего президентства, позволит американской администрации перераспределить средства и направить их на преодоление социально-экономических проблем — в том числе на помощь малоимущим, поддержку малого и среднего бизнеса, реформирование системы образования.

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Win McNamee/Pool
Трамп призвал конгресс США прекратить сокращение военного бюджета

Обнародованное бюджетное предложение предусматривает сокращение расходов на защиту окружающей среды на 25 процентов. Также на четверть уменьшается финансирование поддержки малого бизнеса. На 10-18 процентов меньше средств получат государственные ведомства транспорта, сельского хозяйства, внутренних дел, жилищного и городского развития, труда. Предложено секвестировать бюджет министерства образования. Значительно урежут программы социальной помощи бедным американцам — в частности, систему продажи им продуктов первой необходимости по специальным талонам. Сократятся расходы государства на ремонт и поддержание субсидированного государственного жилья. В целом федеральные социальные программы предлагается урезать на 1,8 триллиона долларов.

© AP Photo / Jae C. HongБездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе

В то же время вырастут расходы на реализацию космических программ NASA и на обеспечение внутренней безопасности. А Пентагон должен получить 686 миллиардов долларов — на 13 процентов больше, чем в 2017 году.

Стену построят американские налогоплательщики

Новации Дональда Трампа в области миграционной политики были, пожалуй, самой громкой и скандальной частью его предвыборной программы. Он обещал выдворить из страны миллионы нелегальных мигрантов, "разобраться" с допуском в США переселенцев из стран, "экспортирующих терроризм", а также построить непреодолимую стену на границе с Мексикой — причем за счет мексиканского правительства.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп запросил увеличение бюджета НАСА в 2019 году

Сполна реализовать свои намерения по упорядочению иммиграции в США Трампу так и не удалось — его указы на этот счет были заблокированы судами. Мексиканские власти с негодованием отвергли его планы по финансированию ими пограничной стены. В проекте бюджета США предусмотрены расходы на ее возведение в размере 1,6 миллиарда долларов.

Дефицитный бюджет

Столь резкое отклонение Дональда Трампа от первоначальных намерений неминуемо ведет к тому, что в результате действующая американская администрация получит противоположные запланированным результаты. Так, вместо сбалансированного бюджета США обретут рекордный дефицит, достигающий почти одного триллиона долларов. Правда, в проекте уточняется, что через десять лет он может быть постепенно сокращен почти втрое.

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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Вот и верь пиндосам !!!
16:45
13.02.2018
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