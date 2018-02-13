Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

© REUTERS / Leah Millis Отпечатанные копии проекта бюджета США на 2019 финансовый год © REUTERS / Leah Millis Отпечатанные копии проекта бюджета США на 2019 финансовый год

Миллиарды долларов на "защиту Европы от России"

В начале прошлого года президент США Дональд Трамп щедро делился планами реформ. Он обещал наладить отношения с Россией, сократить финансирование европейских программ НАТО, а высвободившиеся средства направить на решение социально-экономических проблем в своей стране. Однако проект бюджета на 2019-й финансовый год предусматривает значительное увеличение военных расходов, включая программу "сдерживания" Кремля и радикальное урезание целого ряда социальных программ.

Раньше Дональд Трамп главной своей целью в области безопасности называл борьбу с терроризмом. Важнейшим союзником Америки в ее реализации — Россию. Владимира Путина — "подлинным лидером", который "руководит страной по-настоящему", а НАТО — "устаревшей организацией". Заявлял, что Соединенные Штаты не намерены более тратить миллиарды долларов на обеспечение европейской безопасности в то время, когда большинство стран Старого Света не выполняют своих обязательств по финансированию Североатлантического альянса.

В переданных в конгресс США бюджетных предложениях президентской администрации содержится запрос Пентагона на дополнительные расходы по поддержанию мира и безопасности в Европе. На реализацию проекта "Европейская инициатива сдерживания" (ЕИС) предлагается потратить более 6,3 миллиарда долларов. Кроме прочего, эта программа нацелена на сдерживание России посредством расширения присутствия в этой части света американских военных, а также за счет подготовки союзников по НАТО — в частности, в Восточной Европе. На переброску военной техники Пентагон намерен потратить 1,3 миллиарда долларов, на обеспечение защиты территориальной целостности Украины — 250 миллионов долларов.

© AP Photo / Krzysztof Mystkowski Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша © AP Photo / Krzysztof Mystkowski Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша

Новый виток ядерной гонки

Меньше чем за неделю до инаугурации Трамп заявлял, что считает возможным "начать переговоры с Москвой о сокращении ядерных вооружений в обмен на снятие с России американских санкций". Однако обещанного предложения не последовало.

В течение всего 2017 года Соединенные Штаты неоднократно продлевали и ужесточали санкции в отношении России. А в январе нынешнего года Минфин США опубликовал так называемый кремлевский доклад, содержащий список из 210 ведущих российских политиков, государственных чиновников и бизнесменов, в отношении которых в любой момент могут быть введены новые ограничительные меры.

Кроме того, комментируя публикацию проекта бюджета, Трамп пообещал "полностью модернизировать ядерный арсенал". На совершенствование и поддержание боеготовности всех трех компонентов ядерной триады Белый дом запросил 24 миллиарда долларов.

© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III © AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Бомбы вместо хлеба

Сокращение военных расходов, как утверждал Трамп накануне и в начале своего президентства, позволит американской администрации перераспределить средства и направить их на преодоление социально-экономических проблем — в том числе на помощь малоимущим, поддержку малого и среднего бизнеса, реформирование системы образования.

Обнародованное бюджетное предложение предусматривает сокращение расходов на защиту окружающей среды на 25 процентов. Также на четверть уменьшается финансирование поддержки малого бизнеса. На 10-18 процентов меньше средств получат государственные ведомства транспорта, сельского хозяйства, внутренних дел, жилищного и городского развития, труда. Предложено секвестировать бюджет министерства образования. Значительно урежут программы социальной помощи бедным американцам — в частности, систему продажи им продуктов первой необходимости по специальным талонам. Сократятся расходы государства на ремонт и поддержание субсидированного государственного жилья. В целом федеральные социальные программы предлагается урезать на 1,8 триллиона долларов.

© AP Photo / Jae C. Hong Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе © AP Photo / Jae C. Hong Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе

В то же время вырастут расходы на реализацию космических программ NASA и на обеспечение внутренней безопасности. А Пентагон должен получить 686 миллиардов долларов — на 13 процентов больше, чем в 2017 году.

Стену построят американские налогоплательщики

Новации Дональда Трампа в области миграционной политики были, пожалуй, самой громкой и скандальной частью его предвыборной программы. Он обещал выдворить из страны миллионы нелегальных мигрантов, "разобраться" с допуском в США переселенцев из стран, "экспортирующих терроризм", а также построить непреодолимую стену на границе с Мексикой — причем за счет мексиканского правительства.

Сполна реализовать свои намерения по упорядочению иммиграции в США Трампу так и не удалось — его указы на этот счет были заблокированы судами. Мексиканские власти с негодованием отвергли его планы по финансированию ими пограничной стены. В проекте бюджета США предусмотрены расходы на ее возведение в размере 1,6 миллиарда долларов.

Дефицитный бюджет

Столь резкое отклонение Дональда Трампа от первоначальных намерений неминуемо ведет к тому, что в результате действующая американская администрация получит противоположные запланированным результаты. Так, вместо сбалансированного бюджета США обретут рекордный дефицит, достигающий почти одного триллиона долларов. Правда, в проекте уточняется, что через десять лет он может быть постепенно сокращен почти втрое.