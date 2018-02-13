В Киеве эвакуировали здание суда после звонка о минировании

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Около 200 человек эвакуировали из здания одного из судов в Киеве из-за ложного сообщения о минировании, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, сообщение о минировании здания суда поступило в 12.40 мск, на место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели.

"Проведена эвакуация около 200 человек. После проверки никаких опасных предметов не обнаружили", — говорится в размещенном в Facebook сообщении полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Правоохранители ищут человека, который мог сообщить о минировании.

Верховная рада Украины в 2012 году в связи с увеличением количества ложных сообщений о минировании зданий ужесточила уголовную ответственность за такое нарушение, теперь за него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.