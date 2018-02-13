ЕСПЧ признал Испанию виновной в негуманном обращении с террористами ЭТА

МАДРИД, 13 фев – РИА Новости. Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал негуманным обращение сотрудников сил правопорядка Испании с двумя террористами баскской сепаратистской организации ЭТА и постановил, что Испанское государство должно выплатить им моральную компенсацию, говорится в судебном решении.

30 декабря 2006 года был совершен теракт на парковке четвертого терминала мадридского аэропорта Барахас, два человека (граждане Эквадора) погибли. Это был последний теракт ЭТА, который привел к человеческим жертвам. Два террориста – Игорь Порту и Маттин Сарасола — были задержаны в Стране басков 6 января 2008 года сотрудниками подразделения по борьбе с терроризмом гражданской гвардии. Террористы заявили, что после задержания их избили. Порту на следующий день был доставлен в больницу, а Сарасола в тюрьму в Мадриде, где его содержали в режиме строгой изоляции, ему также понадобилась медицинская помощь.

В 2010 году Национальная судебная палата приговорила Игоря Порту, Маттина Сарасолу, а также третьего фигуранта дела Микеля Сан Себастьяна к 1040 годам тюрьмы каждого, а также выплате компенсации семьям погибших в размере 500 тысяч и 700 тысяч евро.

В 2010 году Суд Гипускоа приговорил четырех агентов гражданской гвардии, участвовавших в задержании, к различному наказанию за применение пыток, однако год спустя Верховный суд отменил этот приговор.

Сарасола и Порту подали в Европейский суд по правам человека жалобу на Испанское государство. Суд постановил, что Испания "нарушила запрет на негуманное и унижающее достоинство обращение".

Испанское государство должно выплатить террористам Игорю Порту и Маттину Сарасоле компенсацию в размере 30 тысяч и 20 тысяч евро за моральный ущерб.

Согласно судебному постановлению, причиненные травмы были нанесены в то время, когда преступники "находились в руках гражданской гвардии", и их наличие "не отрицал ни Верховный суд, ни правительство". Поэтому, говорится в вердикте, "ответственность должно нести государство".

С 2004 года Страсбургский суд одиннадцать раз признавал Испанское государство виновным, в девяти случаях в связи с делами, связанными с террористической организацией ЭТА.

Жертвами террористической организации ЭТА, добивавшейся независимости Страны басков, стали более 800 человек в период с 1958 по 2011 год, когда она заявила об окончании вооруженной борьбы.