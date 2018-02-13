Украинский эксперт призвал Киев игнорировать заявления Варшавы по Холокосту

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который назвал восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой "первым большим преступным актом против евреев", не способствует нормализации украинско-польских отношений и не требует реакции Киева, считает директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил с Холокостом восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой.

"Убежден, что такого рода радикальные оценки украинских деятелей в истории вряд ли будут способствовать нормальным польско-украинским отношениям", — заявил Вятрович в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, своим заявлением Моравецкий хотел показать украинцев большими антисемитами, чем поляки.

"Это несерьезная аргументация…Я не вижу необходимости как-то реагировать на это заявление", — сказал Вятрович.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.