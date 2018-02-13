Венская полиция не будет заниматься делом о похищении трехлетней россиянки

ВЕНА, 13 фев — РИА Новости. Полиция Вены не занимается делом о похищении трёхлетней гражданки России из отеля в австрийской столице, сообщила РИА Новости представитель управления земельной полиции Вены Ирина Штайрер.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело о похищении трехлетней россиянки из номера отеля в Вене. Источник в российских правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девочку мог увезти отец-иностранец. Как сообщили РИА Новости в отеле "Бьянка" в Вене, к похищению может быть причастна наня девочки.

"С нашей стороны были оперативные действия. При этом мы сказали матери, что в данном случае речь идёт о гражданско-правовом деле", — заявила Штайрер.

Она добавила, что о происшествии поставили в известность российское посольство.

"С нашей стороны в этой связи больше никаких расследований не было", — добавила собеседница агентства.