Венская полиция не будет заниматься делом о похищении трехлетней россиянки

ВЕНА, 13 фев — РИА Новости. Полиция Вены не занимается делом о похищении трёхлетней гражданки России из отеля в австрийской столице, сообщила РИА Новости представитель управления земельной полиции Вены Ирина Штайрер.
"С нашей стороны были оперативные действия. При этом мы сказали матери, что в данном случае речь идёт о гражданско-правовом деле", — заявила Штайрер.
Она добавила, что о происшествии поставили в известность российское посольство.
"С нашей стороны в этой связи больше никаких расследований не было", — добавила собеседница агентства.