В Киеве российских военных приговорили к 13 и 14 годам тюрьмы

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Украинские суды признали виновными в госизмене и дезертирстве российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, сообщил РИА Новости адвокат Валентин Рыбин.
Дарницкий районный суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам тюрьмы.
По словам адвоката, защита рассматривает возможность подачи апелляции.
Суть дела
Позже источник РИА Новости уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Обоим военным предъявили обвинения в дезертирстве из украинской армии и госизмене.
Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством".