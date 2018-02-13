В Киеве российских военных приговорили к 13 и 14 годам тюрьмы

Военнослужащий РФ Александр Баранов, похищенный Службой безопасности Украины в ноябре 2016 года на границе с Крымом. 8 февраля 2018

Военнослужащий РФ Александр Баранов, похищенный Службой безопасности Украины в ноябре 2016 года на границе с Крымом. 8 февраля 2018

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Украинские суды признали виновными в госизмене и дезертирстве российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, сообщил РИА Новости адвокат Валентин Рыбин.

"Подольский районный суд Киева признал Баранова виновным, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, сейчас мы получили копию приговора. У нас есть месяц, чтобы его обжаловать", — сказал Рыбин.

Дарницкий районный суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам тюрьмы.

По словам адвоката, защита рассматривает возможность подачи апелляции.

Суть дела

В ноябре 2016 года Служба безопасности Украины задержала Баранова и его сослуживца Максима Одинцова в Херсонской области на границе с Крымом.

Позже источник РИА Новости уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Обоим военным предъявили обвинения в дезертирстве из украинской армии и госизмене.

Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством".