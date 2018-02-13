Бельгия рассчитывает на прогресс в урегулировании на Украине

Министр иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 февраля 2018

Министр иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 февраля 2018

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава МИД Дидье Рейндерс выразил надежду на прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины в ближайшие месяцы, в частности — в реализации минских соглашений.

"Мы подробно рассмотрели ситуацию на Украине. Я вновь высказал нашу позицию, которая едина в рамках Евросоюза: мы хотим сохранить территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы также хотим видеть прогресс в реализации минских договоренностей. Надеюсь, что в ближайшие недели или ближайшие месяцы мы станем свидетелями нового этапа, который позволит гарантировать сохранение режима прекращения огня, но и также проведение реформ, которые должны быть приняты Украиной на всей территории", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Рейндерс отметил, что видит "положительные подвижки" в процессе украинского урегулирования, а также поблагодарил Лаврова за комментарии, которые он дал по ситуации на Украине, чтобы понять, каким образом можно достичь прогресса в этой области.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>