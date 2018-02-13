Украинский омбудсмен проверит соблюдение прав Саакашвили при выдворении

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская начала проверку относительно соблюдения прав экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили при выдворении его в Польшу.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву

"Производство открыто. Пока нет результатов производства, ничего я не прокомментирую", — сказала Лутковская агентству УНИАН.

Она уточнила, что во вторник уже были отправлены запросы в правоохранительные органы о процедуре выдворения Саакашвили в Польшу. "Для того чтобы выяснить, действительно ли нарушения были или мне только показалось, направляются соответствующие запросы. Запросы отправлены сегодня. Соответственно, как только будет получен ответ, тогда я, проанализировав ответ, смогу сказать, есть какие-то нарушения, нет ", — цитирует издание омбудсмена.