Косачев заявил о раздвоении политики США на российском направлении

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В России потихоньку привыкают к "шизоидному раздвоению политики США" на российском направлении, когда Белый дом вынужден маневрировать между давлением демократов и наращиванием накала страстей в двусторонних отношениях стран на фоне отсутствия каких-либо действий со стороны Москвы, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Проект резолюции от трех представителей демпартии в сенате США с требованием к президенту США Дональду Трампу ввести новые санкции против фигурантов "кремлёвского доклада" — попытка не снижать прессинг на президента", — отметил Косачев.

По его мнению, у авторов проекта – по совместительству "штатных русофобов" конгресса – явно возникло подозрение, что Белый дом ограничится публикацией кремлевского "телефонного справочника" без соответствующих репрессалий к его персонажам.

"У администрации есть выбор между тем, чтобы наращивать накал страстей в российско-американских отношениях на фоне полного отсутствия каких-либо действий со стороны России – и тем самым выставить себя в довольно глупом свете: ничего не происходит, а "наказание" резко возрастает, либо "нарваться" на новый виток давления со стороны "закусивших удила" демократов, которым давно уже не нужны никакие факты по России, кроме самого факта ее существования", — отметил Косачев.

"Балансируя между этими крайностями, Белый дом будет маневрировать и дальше, демонстрируя порой взаимоисключающие послания – призывы взаимодействовать к тому, кого сам же обвиняешь", — полагает политик.

"Увы, это пока привычный режим для Вашингтона, и мы уже потихоньку привыкаем к такому шизоидному раздвоению политики США на российском направлении", — заключил глава комитета СФ.