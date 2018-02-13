В венской гостинице сообщили новые подробности похищения девочки из России

ВЕНА, 13 фев — РИА Новости. К возможному похищению трёхлетней гражданки России из отеля "Бьянка" в Вене может быть причастна няня, рассказали РИА Новости в отеле.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело о похищении трехлетней россиянки из номера отеля в Вене. Источник в российских правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девочку мог увезти отец-иностранец.

"Нянечка вышла из отеля с девочкой. Она собрала все вещи. Получается, нянечка знала. Она собрала все вещи и увела ребёнка", — сообщили в отеле.

По словам собеседника агентства, когда стало известно, что муж похитил ребёнка, мать девочки написала заявление в полицию Вены. В отеле подтвердили, что местные правоохранители приходили в заведение и задавали вопросы о предполагаемом похитителе. Полиция города пока не дала официального комментария на этот счёт.

Собеседник агентства также рассказал РИА Новости, что девочка тяжело больна, и в начале января родители должны были привезти ее на осмотр после операции в Германии. "Кажется, она потом туда ездила, но он не появился. То есть, она надеялась, что он привезёт дочь на осмотр", — добавил собеседник агентства.