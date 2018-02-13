Украинские силовики минируют территорию у границы с Россией, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (109)

ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Украинские силовики минируют территорию у границы с Россией, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, 11 февраля в морг госпиталя в подконтрольном Киеву городе Северодонецк привезли тело военного.

"Известно, что военнослужащий погиб в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в районе населенного пункта Камышное Станично-Луганского района. Как выяснилось, на данном участке группа киевских силовиков, в которую входил погибший, занималась минированием территорий у государственной границы с РФ", — заявил Марочко.