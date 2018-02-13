Киев не готов учесть замечания по закону об образовании, считает Лавров

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москва не наблюдает готовности Киева исправить замечания Венецианской комиссии по закону об образовании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
По данным минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения, Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации. При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.