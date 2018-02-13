Украина не имела права высылать Саакашвили, заявил его адвокат

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Украинские власти не имели права высылать экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу, пока он находится под следствием на Украине, заявил РИА Новости его адвокат Павел Богомазов.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

"Они (власти — ред.) нарушили нормы уголовного кодекса… Тут у нас тоже организованная группа, а точнее миграционная служба, полиция и пограничники, которые также незаконно фактически похитили Саакашвили и перевезли через границу, поскольку он не мог, находясь под следствием в статусе подозреваемого, покидать территорию Украины. Фактически они сами себе статью подписали", — сказал Богомазов.

Генпрокуратура Украины расследует уголовное дело против Саакашвили, его обвиняют в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. По версии следствия, организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича и были направлены на свержение государственной власти на Украине.