В Киргизии предлагают штрафовать за необоснованную критику в соцсетях

БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Депутат Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) от фракции Социал-демократической партии (СДПК) Дастан Бекешев представил проект закона, согласно которому пользователей социальных сетей предлагается штрафовать на 20 тысяч сомов (около 300 долларов) за необоснованную критику, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Проект представлен на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

По словам Бекешева, в соцсетях часто публикуются критические комментарии на ту или иную тему, которые касаются конкретных граждан.

"Штраф в виде выплаты моральной компенсации пострадавшей стороне должен составлять не меньше 20 тысяч сомов", — сказал депутат.

Как отмечает Sputnik, два члена комитета выступили против документа, остальные поддержали его.

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