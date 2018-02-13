Roshen проиграла суд по иску о "Раковых шейках"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Европейский суд отклонил иск компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, о регистрации бренда Crabs ("Раковые шейки"). Об этом сообщает Liga.net.

Прекрасная история.

А вы Crabs или Раковые шейки пробовали? https://t.co/PJeun9Lmrj — BIZ.liga.net (@BIZLIGA) 12 февраля 2018 г.

Компания Порошенко намеревалась продавать карамель под английским названием в странах Евросоюза. Однако суд принял аргументы оппонента Roshen — московской фабрики "Красный Октябрь", подтвердив идентичность продуктов.

Кроме того, суд установил, что оформление конфет недостаточно отличается от других торговых знаков, что может ввести в заблуждение потребителя.

Судебное разбирательство вокруг регистрации Roshen торгового знака "Crabs" велось с 2013 года. Теперь украинской компании предстоит выплатить издержки по этому делу.