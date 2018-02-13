Эксперт назвал возможную причину увольнения главы "Укроборонпрома"

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Увольнение главы государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова стало результатом борьбы за власть между различными политическими группами влияния на Украине, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романова с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". Как заявлял премьер Владимир Гройсман, одной из причин для отставки Романова послужила ситуация с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

"Это увольнение было требованием Гройсмана. Похоже, что Романов стал жертвой разборок внутри власти и стал "крайним" в этих разборках между тремя группами влияния – президентом Украины, партией "Народный фронт", которая имеет интерес в сфере военно-промышленного комплекса, и группой Гройсмана", — сказал Бортник РИА новости во вторник.

Политолог также допустил, что увольнение Романова означает начало нового кадрового передела внутри правительства и центральных органов исполнительной власти. "Смена руководства "Укроборонпрома", безусловно, повлияет на выполнение оборонзаказа страны, но как — пока сказать сложно", — добавил политолог.

Романов был назначен Порошенко на должность главы "Укроборонпрома" летом 2014 года.