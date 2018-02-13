Опрос показал, сколько украинцев готовы участвовать в протестных акциях

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Доля жителей Украины, готовых участвовать в акциях протеста, сократилась до 40%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Предыдущие исследования института показали, что в декабре 2014 года протестные настроения в украинском обществе составляли 43%, в декабре 2016 года – 49%.

"По данным опросов, проведенных киевским международным институтом социологии, в декабре 2017 года в акциях протеста готовы участвовать 40% взрослых жителей Украины", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте исследовательского института.

При этом опрос показал рост числа тех, кто утверждает, что не готов принимать участие в любых акциях протеста – с 46% в 2016 году до 53% в 2017 году.

Исследование проводилось с 1 по 14 декабря 2017 года среди 2039 совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.