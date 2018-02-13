Посол Ирана в России рассказал о сотрудничестве Тегерана и Москвы

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Посол Ирана в РФ Мехди Санаи заявил, что основу сотрудничества Тегерана и Москвы составляют общие угрозы и интересы.

"Основу сотрудничества Ирана и России составляют частично общие угрозы и общие интересы, которые есть у стран", — заявил посол в ходе круглого стола в Госдуме.

Выступая на встрече с представителями ЛДПР в Государственной думе, Санаи тезисно обозначил то, что сближает две страны. Так, одной из основных проблем, которые стоят перед Россией и Ираном, посол назвал проблему наркотиков, отметив, что объемы их производства в течение последних 15 лет после ввода войск НАТО в Афганистан "возросло в 40 раз".

"Другой крупной угрозой является терроризм, который, конечно, представляет глобальную угрозу, но Иран и Россия вместе очень честно борются с этим явлением и достигли определенных побед в борьбе с ним", — сообщил Санаи.

Ещё одним фактором сближения России и Ирана, по словам посла, является односторонний подход США, представляющий "источник нестабильности в регионе и мире", санкции Запада против Ирана и РФ. Новая ядерная доктрина США — ещё одна угроза, добавил Санаи.

Общие интересы для Москвы и Тегерана, сообщил посол, представляют стабильность на Ближнем Востоке и в Азии, это энергетическое сотрудничество, стабилизация цен на энергоносители, а также взаимодействие по Каспийскому морю и другие вопросы.

Кроме того, Санаи выделил сотрудничество Ирана и России по глобальным вопросам, в международных организациях и по международным соглашениям, в том числе по ядерной сделке.