В ЛНР готовят спецгруппы по противодействию диверсантам

ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Курсы подготовки специальных подразделений по противодействию диверсионно-разведывательным группам запустили на базе учебного центра Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил во вторник на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.