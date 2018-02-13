В ЛНР готовят спецгруппы по противодействию диверсантам

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (108)

ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Курсы подготовки специальных подразделений по противодействию диверсионно-разведывательным группам запустили на базе учебного центра Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил во вторник на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

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"На базе учебного центра Народной милиции ЛНР начались двухмесячные курсы по подготовке специальных подразделений по противодействию диверсионно-разведывательным группам", — сказал Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.