Афины обвинили Анкару в провокации в Эгейском море

АФИНЫ, 13 фев — РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что Афины обеспокоены серьезным инцидентом в Эгейском море, где турецкий патрульный корабль протаранил греческий корабль береговой охраны, и возложил на Анкару ответственность за рост числа провокаций, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

По информации агентства, минувшей ночью в Эгейском море турецкий корабль протаранил греческий, на борту которого находились 27 членов экипажа. Греческий корабль получил повреждения и направился в порт острова Лерос для ремонта, никто из членов экипажа не пострадал.

Инцидент произошел в районе спорных островов Имиа, из-за которых в 1996 году едва не произошел конфликт между Грецией и Турцией. Центр операций береговой охраны Греции немедленно проинформировал об инциденте министерство национальной обороны и министерство иностранных дел.

Комментируя происшествие, Тзанакопулос заявил, что Турция не способствует стабилизации в регионе. "Греческое правительство много раз говорило, что будет решительно защищать суверенитет страны. Мы видим в последнее время растущие турецкие провокации, что нас беспокоит очень серьезно", — приводит агентство слова Тзанакопулоса.

На вопрос, не опасается ли правительство "горячих эпизодов" в Эгейском море, Тзанакопулос ответил:

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и развитием событий, мы обеспокоены поведением Турции, которой не следует добавлять масло в огонь".

Агентство напоминает, что 17 января случился еще один инцидент с турецким патрульным катером, который из-за опасного маневрирования едва не столкнулся с греческим фрегатом "Никифорос", патрулировавшим в районе Имиа.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил информацию о столкновении катеров турецкой и греческой береговой охраны, по его словам, инцидент не вызвал проблем. Эрдоган возложил ответственность за происшествие на греческую сторону, сказав, что "греки растерялись".