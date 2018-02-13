Эстонские журналисты признали доклад разведки о России абсурдным

ТАЛЛИН, 13 фев — РИА Новости. Ежегодный доклад эстонского Департамента внешней разведки отличается крайне низким уровнем анализа и посвящен огульному порицанию России. Такую оценку документу, как сообщает Sputnik Эстония, дали ведущие еженедельной аналитической передачи "О положении в стране" (Olukorrast riigis) на радиостанции Raadio 2 Андрус Карнау и Ахто Лобьякас.

В очередном годовом рапорте "Эстония в международной среде безопасности", опубликованном 8 февраля, из 63 страниц 56 напрямую посвящены России.

По словам журналистов, после прочитанного их отношение к спецслужбам заметно ухудшилось.

"Стиль такой порицающий, критикующий. Картина, которая открывается из этой тетрадки, в действительности, по-моему, отлично соответствует российскому представлению об Эстонии как о маленьком злобном государстве", — заявил Карнау.

Лобьякас добавил, что Таллину скорее следовало бы не культивировать противостояние, а поддерживать разумную дистанцию, как это делает Финляндия.

Радиоведущий также упрекнул эстонских разведчиков в том, что они говорят об "агентах влияния".

"Меня очень резануло слово "агент влияния". Это термин, который когда-то ввел в оборот в России Владимир Путин, а в Эстонии над этим термином смеялись", — заявил Лобьякас.

Он добавил, что если Полиция безопасности и Департамент внешней разведки могут назвать "агентом влияния" даже посетившего Россию туриста, который и завербован-то не был, то возникает логичный вопрос, где провести границу между обычным гражданином и "агентом".

"Это абсурдное заявление, это нонсенс, — сказал Лобьякас. — Ведь мы хотим дискуссию, а не захлопывания двери, как у нас начинает получаться, глядя на ежегодник Департамента внешней разведки".

Он выразил опасение, что навешивание ярлыков "агентов влияния" сделает невозможными принципы свободы слова и гражданских прав.

"Это становится у нас словно бы политикой, что мы и не можем в Россию ездить, разговаривать там с людьми, потому что сразу, как там побываем, становимся агентами влияния", — возмутился журналист.

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