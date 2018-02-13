Слуцкий рассказал, когда Россия рассмотрит вопрос о взносе в Совет Европы

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Если ПАСЕ внесёт изменения в свой регламент, РФ рассмотрит вопрос своего взноса в Совет Европы, но не раньше, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Я не исключаю, что ПАСЕ – давайте исходить из лучшего – может, как-то найдет всё-таки возможность пересмотра регламента… Если вдруг регламентные изменения будут подготовлены и внесены в регламент ПАСЕ, тогда мы будем участвовать. И, соответственно, рассмотрим вопрос нашего взноса. Но не раньше", — сказал Слуцкий журналистам во вторник.