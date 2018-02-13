Эксперт ООН назвал оптимальное для Донбасса число миротворцев

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Число миротворцев ООН, которое может быть размещено в Донбассе, нем должно превышать 20 тысяч, считает эксперт по миротворческим миссиям ООН, генерал Яаакко Оксанен.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Если кто-то просит больше 20 тысяч, то это невозможно, потому что это огромное число людей, задействованных в спецоперации. 20 (тысяч миротворцев – ред.) это максимальная цифра, я бы сказал", — сказал Оксанен во время первой национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" на тему: "Миротворческая миссия ООН — возможности и риски для безопасного мира".
Он отметил, что миротворческая миссия "не дешёвая", средние затраты размещение 10 тысяч миротворцев составляют 500 миллионов евро в год.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.