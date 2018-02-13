Эксперт ООН назвал оптимальное для Донбасса число миротворцев

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (21)

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Число миротворцев ООН, которое может быть размещено в Донбассе, нем должно превышать 20 тысяч, считает эксперт по миротворческим миссиям ООН, генерал Яаакко Оксанен.

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По данным СМИ, эксперт ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричард Гоуан подготовил доклад, который будет представлен на Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно документу, рекомендуется ввести в Донбасс 24 тысячи миротворцев, 20 тысяч из них могут составить военные, 4 тысячи — полицейские.

"Если кто-то просит больше 20 тысяч, то это невозможно, потому что это огромное число людей, задействованных в спецоперации. 20 (тысяч миротворцев – ред.) это максимальная цифра, я бы сказал", — сказал Оксанен во время первой национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" на тему: "Миротворческая миссия ООН — возможности и риски для безопасного мира".

Он отметил, что миротворческая миссия "не дешёвая", средние затраты размещение 10 тысяч миротворцев составляют 500 миллионов евро в год.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.