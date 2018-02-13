НАТО в июле хочет начать новую тренировочную миссию в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО намерена на саммите в июле дать старт новой тренировочной миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, на встрече министров обороны стран НАТО в среду и в четверг будет принято решение о планировании новой миссии.

"Начнем планировать тренировочную миссию НАТО в Ираке, чтобы дать старт миссии на саммите в июле", — сказал генсек журналистам.

Он отметил, что альянс планирует преобразовать "нынешнюю достаточно скромную деятельность" НАТО в Ираке в полноценную операцию.