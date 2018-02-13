Сотрудники Facebook пожаловались на слежку со стороны компании

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Facebook шпионит за своими работниками и следит за тем, чтобы "лишняя" информация о компании не просочилась в СМИ. Об этому журналу Wired рассказали несколько бывших и нынешних сотрудников соцсети.

Так, один из собеседников издания попросил интервьюера выключить телефон, поскольку по его смартфону Facebook сможет отследить местонахождение обоих. Это, как заметил сотрудник компании, чревато проблемами с руководством.

С похожими трудностями столкнулся бывший работник нью-йоркского офиса Facebook Бенджамин Фирноу. Он решил поделиться с другом —журналистом портала Gizmodo — письмом, которое Марк Цукерберг рассылал среди сотрудников. По мнению Фирноу, содержание обращения могло бы быть интересным новостным поводом — в документе глава компании разъяснял подчиненным позицию Facebook в отношении движения Black Lives Matter. Работник сделал скриншот и отправил снимки репортеру. Затем он сфотографировал еще один внутренний документ.

На следующее утро, выпавшее на выходной, Фирноу обнаружил около 30 сообщений с работы — писали руководители, включая главу департамента внутренних расследований. Сотруднику приказали срочно объяснить, почему он контактировал с журналистом, а спустя пару дней Фирноу уволили.

Facebook регулярно обвиняют в несоблюдении принципов приватности пользователей. Например, в Сети популярен ролик, на котором показывается, как мобильное приложение соцсети "подслушивает" бытовые разговоры владельца телефона через микрофоны гаджетов, а затем выдает рекламные предложения, основанные на этой информации. Кроме того, компанию критиковали за передачу персональных данных сторонним компаниям.