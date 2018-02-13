Российское посольство направило ноту в МИД Австрии из-за похищения девочки

ВЕНА, 13 фев — РИА Новости. Посольство РФ в Австрии обратилось в МИД страны с просьбой предоставить информацию по поводу предположительно похищенной в Вене девочки из России, говорится в сообщении на станице дипмиссии в Facebook.

Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что трехлетнюю девочку из России похитили в Вене, возбуждено уголовное дело. По данным источника, похищение произошло 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка", расположенном в Вене, девочку мог увезти отец-иностранец.

"В конце декабря 2017 года в посольство России в Австрии обратилась гражданка России в связи с предполагаемым похищением на территории Австрии её трёхлетней дочери. Консульский отдел посольства в рамках своих правовых полномочий оказал российской гражданке необходимую консультативную поддержку в составлении заявления в австрийские правоохранительные органы по факту предполагаемого похищения", — сообщает посольство.

"Посольством направлена в МИД Австрии нота с просьбой о предоставлении австрийской стороной информации о ходе рассмотрения вышеупомянутого заявления. Официальный ответ на наше обращение пока не получали. Поддерживаем контакт с правоохранительными органами Австрии. Держим вопрос на контроле", — отметили в дипмиссии.