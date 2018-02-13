Песков рассказал о содержании телефонного разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телефонная беседа президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа прошла конструктивно, тема КНДР затрагивалась, но без глубинного обмена мнениями, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин поблагодарил Трампа за предложение помощи в расследовании катастрофы Ан-148 в Подмосковье.

"Он (разговор) был достаточно конструктивным, и в данном случае президент выразил признательность американскому коллеге за выражение соболезнования в связи с авиакатастрофой недавней. Что касается готовности помощи в расследовании авиакатастрофы, президент также выразил благодарность за изъявление такой готовности и информировал своего американского коллегу о работе, которая ведется по линии МАК", — сказал Песков.

В ходе разговора затрагивалась тема КНДР, добавил он. "Тема как таковая затрагивалась, но без какого-либо глубинного обмена мнениями", — сказал пресс-секретарь президента РФ.