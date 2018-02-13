Морской компонент могут включить в учения Грузии и США

Военнослужащие рядом с легкой бронированной машиной LAV-25 во время учений Agile Spirit-2016 под эгидой НАТО на полигоне Орфоло в Грузии. Архивное фото

Военнослужащие рядом с легкой бронированной машиной LAV-25 во время учений Agile Spirit-2016 под эгидой НАТО на полигоне Орфоло в Грузии. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 13 фев – РИА Новости. Грузия и США рассматривают вопрос подключения к многонациональным ежегодным учениям Agile Spirit морского компонента, заявил министр обороны Грузии Леван Изория, выступая на комитетском заседании в парламенте страны.

В ежегодных учениях принимают участие военные из Грузии, США, Бельгии, Румынии, Латвии и Азербайджана. Изория отметил, что вопрос внедрения морского компонента рассмотрели в ходе его встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне.

"Военные учения являются важным компонентом для военной боеготовности. В первую очередь хочу выделить учения "Достойный партнер"(Noble Partner) и "Твердый дух" (Agile Spirit). Численность военнослужащих и техники, задействованных в учениях, была значительно увеличена в 2017 году. В рамках Agile Spirit мы хотим добавить морской компонент. Наши тенденции с точки зрения учений возрастают, что является главным фактором в усилении боеготовности",- заявил Изория.

Во время выступления Изория также отметил, что Грузия и США перешли в активную фазу сотрудничества. По словам министра, одним из факторов, доказывающих это сотрудничество, было одобрение госдепом США поставок Грузии ПТРК Javelin. Изория добавил, что Грузия на протяжении 10 лет получала отказ на приобретение противотанковых комплексов, и лишь "в 2017 году американская сторона оценила проведенные в стране реформы и дала согласие".