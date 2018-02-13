ТБИЛИСИ, 13 фев – РИА Новости. Депутат парламента Грузии Ираклий Сесиашвили уверен, что рано или поздно экс-президент Михаил Саакашвили, в отношении которого на родине расследуется ряд уголовных дел, предстанет перед грузинским судом.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

"Я не хочу, чтобы у бывшего президента Грузии был такой имидж. Он обязательно предстанет перед грузинским правосудием, такую гарантию вам даст каждый представитель нашего руководства. Вопрос о том, каким образом это произойдет, является делом времени. Однако еще раз повторюсь, меня в этом случае больше интересует имидж страны, чем судьба одного политика", — заявил Сесиашвили журналистам во вторник.

Происходящие события также прокомментировал министр обороны Грузии Леван Изория во время выступления на заседании парламентского комитета. Министр отметил, что "Грузия — правовое государство и, следовательно, все равны перед законом, обычный гражданин и президент в том числе".

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.