Эрдоган предостерег нефтегазовые компании от "ошибок" на шельфе Кипра

АНКАРА, 13 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Нефтегазовые компании не должны совершать ошибок при геологоразведке на кипрском шельфе, проводя работы без согласования с турецкой общиной острова, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Турция ранее неоднократно выступала против разведки месторождений нефти и газа на Кипре без учета интересов турецкой общины острова.

"Пусть никто не думает, что мы не замечаем попытки авантюристов относительно поиска месторождений газа у берегов Кипра. Наши военные корабли ведут необходимую деятельность. Я предупреждаю иностранные компании, которые доверились властям греческой стороны (Кипра), не делать таких ошибочных расчетов, не становиться инструментом в их играх", — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.

Корабли турецкого флота с пятницы блокируют плавучую буровую установку Saipem 12000, которая проводит бурение в ИЭЗ Кипра для итальянской нефтяной компании ENI, и не дают ей проследовать на блок номер 3 ИЭЗ и начать там работу. До этого итальянская нефтегазовая компания ENI вместе с французской Total проводили бурение на участке номер 6 в ИЭЗ Кипра и 8 февраля подтвердили наличие запасов газа на месторождении "Калипсо 1".

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил в воскресенье, что Турция продолжает провокации в кипрской ИЭЗ и отметил, что Никосия намерена добиваться прекращения нарушений международного права со стороны Анкары.