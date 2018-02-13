В Стокгольме начался суд над гражданином Узбекистана по делу о теракте

СТОКГОЛЬМ, 13 фев – РИА Новости, Людмила Божко. Судебные слушания по делу о совершенном 7 апреля 2017 года в Стокгольме теракте, в котором обвиняется гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, начались в столице Швеции.
Заседание суда транслируются шведскими СМИ.
На этой неделе слушания продлятся до четверга включительно, эти дни отведены на общее ознакомление с материалами прокуратуры по делу. Показания обвиняемого суд заслушает на следующей неделе.
Последний день слушаний назначен на 9 мая, решение суда ожидается во второй половине июня.
В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Проехав 550 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым стал 39-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.
По данным прокуратуры Акилов готовился к преступлению с середины января 2017 года. В угнанном грузовике находилось взрывное устройство, которое Акилов попытался привести в действие, но оно сработало лишь частично. Ведомство отмечает также, что Акилов, планируя свое преступление, предполагал совершить его от имени террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), намереваясь своими действиями посеять страх среди населения и заставить правительство Швеции прекратить участие в борьбе против ИГ* в Ираке в рамках международной коалиции.
Сама ИГ* не взяла на себя ответственность за теракт в Стокгольме, поэтому вопрос о том, какие именно международные контакты были у Акилова накануне его атаки, остается пока без ответа.
Об Акилове известно, что он просил убежища в Швеции в 2014 году, но ему отказали.
По словам адвоката Акилова Йохана Эрикссона, его подзащитный признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием. Свои действия Акилов пояснил тем, хотел побудить Швецию перестать участвовать в коалиции против террористической организации ИГ*. За время, прошедшее после предъявления Акилову обвинения и вплоть до самого суда, адвокат не сообщал каких-либо подробностей о мотивах его подзащитного, поясняя это тем, что следует все выслушать от самого подозреваемого во время суда.