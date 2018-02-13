МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия не станет отвечать гонкой вооружения на возможное увеличение военного присутствия США в Европе, но будет вправе скорректировать свои отношения со странами, на территории которых это увеличение происходит, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее стало известно, что администрация США запрашивает у конгресса 6,3 миллиарда долларов на "Европейскую инициативу сдерживания". В документе отмечается, что эта программа направлена на "сдерживание российской агрессии в регионе", в том числе путем усиления присутствия там американских военных.

"Никакого кошмара в этих шагах для России нет, однако мы все это видим и будем учитывать это в нашей практической деятельности. Мы имеем право корректировать свои отношения как в двустороннем, так и в многостороннем формате с теми странами, с территории которых осуществляется воздействие на нас и которые превращаются в оплот активного противостояния нам", — заявил Климов.

По его словам, речь идет не только о странах Восточной Европы и Балтии, но и о других регионах, в частности — Юго-Восточной Азии, где "под шумок угрозы КНДР" США усиливают свою группировку.

При этом сенатор отметил, что Россия по-прежнему будет придерживаться "не наступательной, а оборонительной" стратегии.

Как отмечал бывший глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров, Москва не оставит без внимания американские шаги по сдерживанию России в Европе, однако потенциал российских вооруженных сил и программа вооружений позволяют надежно гарантировать суверенитет и безопасность страны.