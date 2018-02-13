МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия не станет отвечать гонкой вооружения на возможное увеличение военного присутствия США в Европе, но будет вправе скорректировать свои отношения со странами, на территории которых это увеличение происходит, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Никакого кошмара в этих шагах для России нет, однако мы все это видим и будем учитывать это в нашей практической деятельности. Мы имеем право корректировать свои отношения как в двустороннем, так и в многостороннем формате с теми странами, с территории которых осуществляется воздействие на нас и которые превращаются в оплот активного противостояния нам", — заявил Климов.
По его словам, речь идет не только о странах Восточной Европы и Балтии, но и о других регионах, в частности — Юго-Восточной Азии, где "под шумок угрозы КНДР" США усиливают свою группировку.
При этом сенатор отметил, что Россия по-прежнему будет придерживаться "не наступательной, а оборонительной" стратегии.
Как отмечал бывший глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров, Москва не оставит без внимания американские шаги по сдерживанию России в Европе, однако потенциал российских вооруженных сил и программа вооружений позволяют надежно гарантировать суверенитет и безопасность страны.