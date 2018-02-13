Саакашвили попробует вернуться на Украину, считает эксперт

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Политическая карьера бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине не закончилась, поэтому он предпримет попытку вернуться в страну, возможно, незаконным путем, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

"Я думаю, что политическая карьера Саакашвили на Украине не закончилась. У него есть в стране поддержка, но не столько личная. Его ключевая поддержка – это антирейтинги (президента Украины Петра) Порошенко. То есть, огромное количество людей, более 70%, которые не поддерживают президента и очень критично к нему относятся. Опираясь на эти антирейтинги, Саакашвили способен ситуативно собрать людей, в том числе радикалов, которые могут совершать силовые действия. Поэтому я думаю, что он попытается вернуться на Украину. Скорее всего, снова через Польшу. Возможно, он не пойдет на КПП, возможно, его обойдет", — сказал Бортник РИА Новости во вторник.

По его мнению, пока политик находится в Польше, украинские власти попытаются "подавить структуру Саакашвили, подавить его административные, финансовые и человеческие возможности". Политолог допустил, что власти предпримут попытку разгона палаточного городка сторонников Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.