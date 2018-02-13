Адвокаты Саакашвили обжалуют в киевском суде выдворение политика в Польшу

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Адвокаты экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник подадут иск в Окружной административный суд Киева, в котором будут требовать признать противоправными действия миграционной службы, пограничников и МВД Украины при выдворении политика в Польшу, заявил РИА Новости адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

"Мы сегодня подаем иск в Окружной административный суд Киева на незаконные действия всех служб, которые занимались этим выдворением. Ответчиками будут государственная пограничная служба, государственная миграционная служба и МВД", — сказал Чернолуцкий.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.