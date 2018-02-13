Кузнецова проверяет сообщения СМИ о похищении в Вене девочки из России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что ее аппарат пока не получал обращений в связи с похищением девочки в Вене, в настоящее время ведется проверка данной информации.

Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что трехлетнюю девочку из России похитили в Вене, возбуждено уголовное дело. По данным источника, похищение произошло 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка", расположенном в Вене, девочку мог увезти отец-иностранец.

"В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка обращений по этому вопросу не поступало. В настоящее время информация проверяется, ведутся переговоры с уполномоченными структурами, направлены необходимые запросы. К работе подключены специалисты аппарата уполномоченного", — заявила Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.