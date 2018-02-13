Источник сообщил, что российского ребенка в Вене мог похитить отец

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Трехлетнюю девочку из РФ, похищенную из номера отеля в Вене, мог увезти отец-иностранец, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее СК сообщил, о возбуждении уголовного дела по факту похищения 3-летнего ребенка в Вене. По данным следствия в декабре 2017 года неизвестные похитили малолетнюю гражданку России из номера отеля в столице Австрии.

"Предположительно, ребенка увез отец-иностранец, с которым мать девочки жила в Москве, но в марте у них должен был состояться развод", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в похищении участвовали несколько человек. По его данным, похищенная девочка зарегистрирована в Москве.

Первыми о случившемся сообщили СМИ, после этого следствие начало проверку, которая и стала основанием для возбуждения дела по статье "Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору", сообщила ранее журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.