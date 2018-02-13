Экс-директор Shell рассказал о встрече на даче Путина в 2006 году

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Экс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир в письме газете Volkskrant прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг истории о встрече на даче президента России Владимира Путина в 2006 году.

С 2014 года глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра неоднократно утверждал, что лично был на той встрече. По его словам, тогда Путин говорил о притязаниях на территорию других государств и назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью газете Volkskrant Зейлстра признался, что солгал, что присутствовал на встрече, чтобы защитить своего информатора.

Йерун ван дер Вир подтвердил, что именно он, а не Зейлстра был на даче Путина. По его словам, он передал главе МИД высказывание Путина о "великой России", но не говорил ничего, что позволило бы интерпретировать его слова в "агрессивном смысле".

В Нидерландах выступили с резкой критикой в адрес главы МИД. Премьер-министр Нидерландов заявил, что Зейлстра поступил "неразумно", однако останется в своей должности, поскольку содержание истории не оспаривается.

Оппозиционные партии королевства потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент до встречи министра с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Зейлстра заявил, что сожалеет о своем решении солгать и не против провести дебаты.

Голландский министр посетит Россию 14 февраля и встретится с Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что дипломаты обсудят состояние дел в отношениях двух стран, которые в "последние годы складывались непросто" и "омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией".