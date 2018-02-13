Бывшая заместитель Авакова отказалась от гражданства Украины

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Бывшая первый замглавы МВД Украины Эка Згуладзе отказалась от гражданства, сообщил замминистра страны по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы", — сказал Грымчак в эфире украинского Пятого канала

Згуладзе в 2005 году работала замглавы МВД Грузии, а в 2012-м исполняла обязанности министра полиции и общественного порядка.

В декабре 2014 года Згуладзе назначили на должность замглавы МВД Украины. Для этого она отказалась от грузинского паспорта и стала гражданкой Украины. Згуладзе подала в отставку в мае 2016 года по семейным обстоятельствам.