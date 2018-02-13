ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. Потасовка произошла во вторник на заседании Совета старейшин (городского совета) Еревана из-за акции, устроенной представителями оппозиционной фракции "Еркир цирани" ("Страна абрикоса"), передает корреспондент РИА Новости.

Оппозиционные депутаты горсовета решили поддержать протесты жителей столичного района Нубарашен, жалующихся на зловоние и требующих отремонтировать систему канализации находящейся поблизости тюрьмы.

Оппозиционеры принесли с собой на заседание банки с канализационной водой и попытались вручить их мэру города Тарону Маргаряну.

Депутаты и сотрудники мэрии преградили им путь, в результате вода пролилась на пол. Все это переросло в потасовку между депутатами, в которой участвовали, в том числе, женщины. В заседании объявлен перерыв.