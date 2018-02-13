КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Информация о том, что экс-президент Грузии, лидер украинской политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили вылетел в Польшу на самолете, принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко, не соответствует действительности, сообщил во вторник руководитель главного департамента информационной политики администрации президента Владимир Горковенко.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко заявил, что Саакашвили вывезли в Польшу чартерным рейсом на самолете Beechcraft Premier I, собственником которого, по данным политика, является Порошенко.

"Народный депутат Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировали Михаила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Тот самолет столь же далек от Порошенко, как экс-президент Грузии — от своей родины", — написал Горковенко в Facebook.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.