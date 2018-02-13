Генпрокуратура Украины не будет закрывать уголовные дела против Саакашвили

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины не будет закрывать уголовные дела в отношении выдворенного в Польшу бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщила в комментарии РИА Новости пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган во вторник.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

"Уголовные дела закрыты не будут, мы продолжим их расследовать", — сказала Сарган. По ее словам, у генпрокуратуры "есть механизмы" их расследования и сбора доказательств по делам в отношении Саакашвили. Сарган также отметила, что прокуратура обеспечит право политика на защиту в порядке международной правовой помощи.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Он показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. Как заявляла Сарган, экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и Курченко.

В рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности в декабре прошлого года правоохранители в течение трех дней предпринимали попытки задержать Саакашвили, сделать это им удалось 8 декабря, но через три дня суд отпустил политика на свободу, отказав прокуратуре в ходатайстве о домашнем аресте. Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Позднее Апелляционный суд Киева изменил политику меру пресечения на ночной домашний арест, срок которого уже истек. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.